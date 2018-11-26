دار الإفتاء: هذه الحالات ترث فيها المرأة دون الرجل

26 نوفمبر 2018 - 02:17 م

حددت دار الإفتاء المصرية عددًا من الحالات التى ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل وفقا لعدد من التساؤلات والفتاوى التى وردت على صفحة البوابة الرسمية للدار ، ونشرت "اليوم السابع " نقلا بيان خاص ورد لها هذه الحالات.

فالقسم الأول: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل: إذا ترك الميت: بنتًا، وأخًا للأم فإن البنت تحجب الأخ للأم، ولا يرث شيئًا بسببها ، و إذا ترك الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا شقيقا فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقي التركة مع البنت، ولا شيء للأخ للأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب ، وإذا ترك الميت: بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق ، وللبنت الابن نصف التركة فرضًا، ولأخت الأب باقي التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ ولا شيء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث أخت الأب و إذا ترك الميت: بنت ابن، وإخوة لأم، فإن بنت الابن تحجب الإخوة للأم مهما بلغ عددهم.

وأضاف بيان الدار ، انه يوجد صور ترث فيها المرأة ولو وجد مكانها رجل لا يأخذ شيئًا: إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأبًا، وبنتًا، وبنت ابن فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقي إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة.

فلو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوي لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفي هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها ، و إذا ترك الميت: أبًا، وأم أم، فلأم الأم سدس التركة ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ أنه ليس من الورثة أصلًا.

كم ا نه إذا تركت الميتة: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب ، فاللزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة نعول حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها.ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقي بعد أصحاب الفروض في المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.



