هذا عدد القطط والكلاب التي تم تصديرها إلى خارج مصر

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قطط وكلاب
قطط وكلاب

وكالات- حنان حمدتو

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كلاب

قططط

أعلنت الإدارة المركزية للحجر البيطري، أن إجمالي ما تم السماح بخروجه من كلاب وقطط بناء على طلبات شخصية من أصحابها خلال عام 2018 بلغ حوالي 726 كلبًا وقطة بصحبة ملاكها، بغرض التربية المنزلية وليس بغرض النشاط التجاري.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا العدد يشمل سفر حوالي 242 كلبًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية و307 إلى بعض الدول الأوروبية، و42 إلى الدول الآسيوية، وذلك عبر ميناء القاهرة الجوي، فضلا عن 135 كلبًا وقطة خرجت عبر مطار الغردقة خلال ذات الفترة.

وأشار البيان، إلى أنه تم السماح بدخول حوالي 607 كلاب وقطط خلال نفس الفترة من خلال مطار القاهرة، لافتًا إلى أن أي حيوان أليف يدخل ويخرج من البلاد يكون برفقة مالكه، مصحوبا بالأوراق الرسمية الخاصة به والتي تشمل جواز السفر والشهادة الصحية التي تفيد بخلوه من الأمراض، وتفيد بتحصينه ضد الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان، كذلك مرض السعار.



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