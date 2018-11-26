هذا أفضل هداف أجنبي في تاريخ الكرة المصرية

26 نوفمبر 2018 - 02:26 م

ذكر موقع هيئة الإذاعة البريطاني "بي بي سي"، أن اللاعب الغاني، جون أنطوي، يصنع التاريخ في الكرة المصرية، إذ يعتبر أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري المصري.

وتابع الموقع، في تقريره، أن اللاعب الغاني صنع التاريخ أمس، الأحد، بعد أن رفع رصيده إلى 63 هدفًا في 122 مباراة بالدوري المصري، ليصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ الكرة المصرية.

ولفت إلى أن أنطوي البالغ من العمر 26 عامًا حقق هذا الإنجاز بعد أن سجل ثلاثة أهداف أمس لفريقه "مصر المقاصة" في شباك فريق نادي إنبي ليفوز فريقه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في إطار مباريات الدوري المصري.

وكان "أنطوي"، قد تغيب عن التسجيل في الست جولات الماضية، ليستعيد ذاكرة التهديف في مباراة الأحد بهاتريك، رافعًا رصيده إلى ستة أهداف مع المقاصة في الدوري هذا الموسم والسابع بشكل عام في جميع المسابقات.

وبدأ "أنطوي"، مشواره الكروي في مصر مع نادي الإسماعيلي عام 2013، حيث أحرز 28 هدفًا، قبل أن ينضم للنادي الأهلي بعد عامين ويسجل 3 أهداف خلال وجوده مع الفريق.

ثم انتقل اللاعب الغاني من الأهلي إلى "مصر المقاصة"، ليحرز 32 هدفًا خلال مواسمه الثلاثة مع النادي.

وبهذا الرقم، تخطى أنطوي زميله الغاني إيرنست بابا آركو الذي أحرز 61 هدفا خلال خمس سنوات أمضاها في صفوف عدد من الأندية المصرية من بينها نادي الزمالك.

ويأتي في قائمة الهدافين الأجانب في الدوري خلف أنطوي وآركو كل من: النيجيري بوبا مهاجم اتحاد الشرطة السابق بـ57 هدفًا، والسيراليوني تشيرنو مهاجم القناة والاتحاد والأهلي السابق بـ 54 هدفًا، والغاني أحمد فليكس مهاجم الأهلي السابق بـ52 هدفًا.



