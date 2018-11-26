شركة محمول تزف بشرى سارة للمواطنين

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الاستثمار

الهاتف المحمول

اتصالات مصر

كول سنتر

أفاد المهندس حازم متولى، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، بأنه تم ضخ استثمارات بقيمة 4.5 مليار جنيه فى السوق المصرية خلال العام المقبل، لافتا إلى أن مجالات الاستثمارات الجديدة للشركة ستشمل تطوير وتحديث الشبكة بسبب النمو المتزايد فى خدمات الداتا، وزيادة انتشار محطاتها من أجل تغطية أوسع، وزيادة القدرة الاستيعابية للمحطات القائمة فعلياً، بالإضافة إلى إدخال تقنيات خدمية جديدة للمستخدم.

وأضاف فى حواره لـ " الوطن" ، ان الشركة تعتزم  إطلاق خدمات الهاتف الأرضى تجارياً خلال الأسبوع الحالى من أجل تقديم خدمات اتصالات متكاملة لعملائها، وذلك على شبكة الشركة المصرية للاتصالات وفقاً لاتفاق مسبق بين الشركتين، مشيرا إلى أن العلاقة الحالية بيننا وبين المصرية للاتصالات جيدة جداً بعد انتهاء جميع الخلافات القائمة مع الشركة بتسويات عادلة للطرفين والتى كانت متعلقة بأسعار الترابط والتجوال المحلى .

 وكشف أن الشركة تعتزم إنشاء «كول سنتر» خارج القاهرة للمساهمة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة عبر الهاتف الثابت، حيث يتم المفاضلة بين منطقتي «أسيوط» و«برج العرب» ،  ذاكرا بأن خدمات الجيل الرابع ساهمت فى زيادة سرعة نقل البيانات 3 أضعاف بالنسبة للعميل، والشركة أنفقت استثمارات ضخمة للاستعداد للجيل الرابع، مما أهَّلها لأن تكون الشركة الوحيدة التي لم يحتَج عملاؤها تغيير شريحة الهاتف لاستقبال الشبكة الجديدة.



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