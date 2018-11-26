أشد أعداء إسرائيل !

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اليهود لا يزعجهم من يعاديهم بالقوة والسلاح، فهم يثقون في أنفسهم وفي أحلافهم الذين لديهم من القوة ما يستطيعون به قهر من قهرهم سلفا.
ولكنهم دائما يلعبون على معركة الوعي وفي ميدان العقول والادراك ويراهنون على الجهل والغفلة التي تصيب أعداءهم.
فإذا ما رأوا أن هناك ما يوقظ عدوهم وينير عقله وينشط وعيه فزعوا بشدة وتضايقوا كثيرا.! حتى رأيناهم ينعتون المفكرين والعلماء والدعاة المعادين لهم بأعلى رتب العداء التي لم ينعتوا بها من يعادونهم عسكريا، فقد فزعوا كثيرا من خواطر الشيخ الشعراوي وأبلغوا السادات أن يمنع هذه الخواطر التي يتناول الشيخ فيها تاريخهم والحديث عنهم بسوء.
وهاجموا أنيس منصور ووصفوه بأنه من أشد أعداء اسرائيل حينما ألف عدة مؤلفات وكتب مقالات يتناول فيها تاريخ اليهود وحلل فيها بدقة ماهية اليهود وتناول مشاعر الشخصية اليهودية وكشف فيها نواياهم الخبيثة وميولهم العدوانية والدعاية المسمومة لهم ، كما اعترضت الحكومة الاسرائيلية على كتابات أنيس منصور ما بين عامي 84-85م أربع مرات على اربع مقالات هاجم فيها اسرائيل بعنف وقسوة، حتى أن وزارة الخارجية الاسرائيلية اعترفت رسميا للحكومة المصرية وبكل وضوح وصراحة أن أنيس منصور يعرف الكثير من نقاط الضعف في الشخصية اليهودية ، بل إنه كذلك يعرف مواطن الوجع.. حتى أن أحد مفكريهم وكتابهم نعته يومه فقال: إن السادات رجل كاذب ونازي وممثل فاشل في مسرح السياسة، وإنه ليس كما يقال رجل سلام، وإن له مستشارا اسمه أنيس منصور من أعدى أعداء اليهود.
وحينما هاجمهم المفكر الفرنسي روجيه جارودي بسبب عدوانهم على لبنان في الثمانينات وشكك في محرقة اليهود في كتابه الشهير الاساطير المؤسسة لدولة إسرائيل وكذلك الارقام الشائعة حول إبادة اليهود في أوروبا، أقاموا الدنيا عليه واتهموه بمعاداة السامية وصدر ضده حكم قضائي بالسجن لمدة عام، واستطاع اللوبي اليهودي في أوروبا أن يمنعه من الظهور إعلاميا فتحول من ضيف دائم على المحطات الاذاعية والتلفزيونية وأعمدة الصحف إلى شخصية ممنوعة من الاعلام ومحرم عليها الظهور الاعلامي ولم ينشر له أي موضوع.

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