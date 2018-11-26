» ربة منزل تقتل طفلها الرضيع فى البرميل بأبوالنمرس

26 نوفمبر 2018 - 03:13 م

أقدمت ربة منزل على التخلص من طفلها الرضيع بوضعه داخل برميل مياه لمدة نصف ساعة في منزلها بأبوالنمرس، بسبب معايرة زوجها لها بحملها منه قبل زواجهما.

وكشف الزوج تفاصيل جريمة الزوجة وأبلغ الشرطة التي حضرت وألقت القبض على المتهمة.

البداية عندما وردت معلومات من "راضي" 70 سنة موظف على المعاش إلى مباحث أبوالنمرس يفيد بمقتل ابن ابنه غير الشرعي غارقا في منزله بعد خلاف بين ابنه وزوجته بعد مرور 13 شهرًا فقط على زواجهما.

وتبين أن الجثة لطفل رضيع 4 أشهر ويدعى "عمرو"، وأن والدته "سارة" 22 سنة، ربة منزل، حملت فيه سفاحا قبل زواجها من "نادر" موظف، بشهر وأنه وافق على الزواج منها وتسجيل الطفل باسمه، وبعد فترة وقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وبدأ الزوج في معايرتها بطفلها وأخبرها بأنه سوف ينفصل عنها ويتزوج من فتاة أخرى.

وأوضحت التحريات التي قادها العميد عبدالرحمن أبوضيف، رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، أن المتهمة قررت التخلص من طفلها خوفا عليه من معايرة الناس له، فقررت قتله غارقا داخل برميل مياه في المنزل، إلا أن والد زوجها شاهد جثة الطفل فحبسها وأغلق باب المنزل المكون من طابقين عليها وأبلغ الشرطة.