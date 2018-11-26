23 ديسمبر الحكم على متهم بأحداث الاتحادية

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قتل

قررت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بطرة، مد أجل حكمها  بإعادة إجراءات محاكمة متهم، فى القضية التي المعروفة بـ "أحداث الاتحادية" لجلسة 23 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم .

وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم وآخرين تم الحكم عليهم في مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه، وأيمن هدهد مستشاره الأمني على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمي لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادي الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد الجماعة للتوجه إلى محيط الاتحادية، حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدي غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.


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