عدلي منصور ينصف الأزهر: مناهجه تحارب التطرف

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الشيخ أحمد الطيب والمستشار عدلي منصور

وكالات

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أشاد المستشار عدلي منصور، رئيس جمهورية السابق، بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن "منهج الأزهر الشريف التعددي، وعلماءه الذين نشأوا على قبول الاختلاف، يعد حائط الصد الأول في مواجهة الأفكار المتطرفة".

واستقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية السابق، والرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، بمقر المشيخة.

ورحَّب شيخ الأزهر برئيس الجمهورية السابق في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا أن "مصر ستظل تذكر دوره الوطني المشرف في مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن، سواء من خلال فترة رئاسته للجمهورية في الفترة الانتقالية، أو رئاسته للمحكمة الدستورية العليا، حيث كان مثالًا للعدالة والنزاهة والتفاني والإخلاص خلال هذه المرحلة الهامة التي مر بها وطننا العزيز".

من جانبه، أعرب المستشار عدلي منصور عن تقديره للدور الذي يضطلع به الأزهر في الحفاظ على وسطية الإسلام وعلى السلام والأمن المجتمعي في مصر والعالم الإسلامي، مضيفًا أن "منهج الأزهر الشريف التعددي، وعلماءه الذين نشأوا على قبول الاختلاف، يعد حائط الصد الأول في مواجهة الأفكار المتطرفة".

وأكد "منصور" أن "الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أعاد للأزهر الشريف ريادته ومكانته العالمية، ويبذل جهودا كبيرة على المستوي العالمي من أجل تحقيق السلام في العالم"، مشيدًا بـ"الدور الوطني لشيخ الأزهر في التصدي للإرهاب وتفنيد دعاوى الجماعات المتطرفة".


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