نجم إسباني يكشف سبب عداوة لاعبي الريال وبرشلونة

26 نوفمبر 2018 - 05:55 م

شن الإسباني أندريس إنييستا، قائد فريق برشلونة السابق ولاعب فيسيل كوبى الياباني، هجومًا لاذعًا على البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال نجم وسط برشلونة السابق فى تصريحات لقناة «laSexta» الإسبانية، إن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الحالي هو السبب الرئيسى فى العداء القائم بين لاعبى برشلونة وريال مدريد.

وأضاف إنييستا، «جوزيه مورينيو كان يقوم بتصرفات غريبة أثناء فترة تدريبه لريال مدريد، فيتسبب فى وجود أجواء مشحونة فى مباريات برشلونة وريال مدريد، وتصرفات مورينيو غير الرياضية تسببت فى توتر الأجواء وتدمير العلاقات بين لاعبى الفريقين خاصة فى المنتخب الإسبانى».

وأضاف نجم البارسا السابق خلال تصريحاته قائلاً، «برشلونة ليس فريقًا فقط معروف فى إسبانيا وفى إقليم كتالونيا ولكن على مستوى العالم، الفوز بالثلاثية عام 2009 كان رائعًا للغاية وهدفى فى تشيلسى لن أنساه».

وأكد إنييستا أنه كان يتمنى استكمال مسيرته الكروية داخل برشلونة لكنه رحل لأنه كان على يقين بأنه لن يعطى الفريق داخل الملعب بنسبة 100%.

واختتم إنييستا تصريحاته، مؤكدًا أن خروج المنتخب الإسبانى من دور المجموعات بمونديال روسيا سيظل ذكرى سيئة خاصة بالنسبة له.