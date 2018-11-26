» قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 50 طفلًا هذا الشهر

أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية إحصائية بعدد الأطفال الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال الشهر الجارى، مؤكدة أنهم 50 طفلاً، مشيرة الى أنه منذ عام 2000 وحتى الآن استشهد 2072 طفلاً، فيما اعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية العام الجارى 900 طفل.

وأضافت السلطة الفلسطينية أنه لا يزال 270 طفلاً فى سجون الاحتلال،ويعيق الاحتلال وصول الطلبة القصر إلى المدارس ، حيث تم منع 80 ألف طفل من الوصول إلى مدارسهم ، وطالبت فلسطين المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولى والمعاهدات الدولية تجاه الأطفال الفلسطينين.