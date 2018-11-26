لبنانيون يسعون لضخ استثمارات جديدة فى مصر

26 نوفمبر 2018 - 05:56 م



أشاد مستثمرون لبنانيون بالإصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر أخيرا، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار. وقال المستثمرون: إن الإصلاحات الحالية تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر. وذكر نجيب ميقاتى، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن الاستثمارات اللبنانية في مصر تتضمن قطاعات مختلفة، مثل: الاتصالات، والغاز، والنفط، والعقارات والبنوك.



وأكدت وزيرة الاستثمار سحر نصر خلال لقائها رئيس وزراء لبنان الأسبق، الذي يشغل حاليا رئاسة مجموعة "M1 Group" على هامش ملتقى الاعمال المصرى اللبنانى بالعاصمة اللبنانية "بيروت"، أن الحكومة تعمل على إزالة العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين.



وأوضح ميقاتي أن مجموعته قررت الدخول للسوق المصرية والاستثمار في قطاعي الخدمات والصناعة. وتعد مجموعة “M1” أكبر المجموعات المستثمرة في قطاعات الخدمات والاتصالات والصناعة وتستثمر في عدد من الشركات في أمريكا وأوروبا وبلغت حجم استثماراتها نحو 3 مليارات دولار، حيث قررت لأول مرة الاستثمار في مصر.





