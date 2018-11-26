مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري العام.
وضمت قائمة الأهلي كلا من :-
شريف إكرامي وعلي لطفي وباسم علي وحسام عاشور وهشام محمد وأيمن أشرف وليد سليمان وميدو جابر وأحمد الشيخ وأحمد حمودي وإسلام محارب ومروان محسن وصبري رحيل وسعد سمير وصلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد شريف وكريم نيدفيد وساليف كوليبالي وناصر ماهر.
واستبعد يوسف كلا من محمد الشناوي ووليد أزارو ومحمد هاني واحمد فتحي للإصابة وأحمد حمدي وأحمد علاء ومؤمن زكريا لأسباب فنية.
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