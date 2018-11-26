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القوات الأمريكية تعتقل عشرات المهاجرين

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اشتباكات بين مهاجرين والقوات الأمريكية
اشتباكات بين مهاجرين والقوات الأمريكية

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المصريون

الاهلى

رمضان صبحى

عتقلت قوات إنفاذ القانون والهجرة الأمريكية عشرات المهاجرين، بعدما أعادت إطلاق النار عليهم، خلال محاولتهم العبور من المكسيك للولايات المتحدة.

ووفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، فإن القوات الأمريكية ألقت القبض على 42 شخصا حاولوا عبور الحدود الجنوبية من المكسيك، موضحة أن غالبية المعتقلين من الرجال.

وقال رودني سكوت من دوريات الحدود على المكسيك إن هناك العديد من المهاجرين الذين حاولوا دخول البلاد بشكل غير شرعي، وهم ضمن مجموعة من المهاجرين، مكونة من 5000 شخص، وعادت أمس في محاولة لعبور الحدود، موضحا أن معظمهم من الهندوراس ويسعون ليكونوا مواطنين أمريكيين.

وأعادت قوات الحدود الأمريكية إطلاق النار على المهاجرين عصر اليوم، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، ولكن دون أن تحدث إصابات.

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