» خطوة تفصل رمضان صبحي عن العودة للأهلي

26 نوفمبر 2018 - 06:14 م

توصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق مع رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، حول عودته إلى القلعة الحمراء على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وتوسط الثنائي شريف إكرامي وحسام غالي، لإقناع ؤمضان صبحي بالعودة إلى بيته من جديد لتدعيم قائمته في دوري أبطال إفريقيا في نسختها المقبلة.

وصرح مصدر مطلع في جهاز الكرة بالنادي الأهلي، أن صفقة رمضان صبحي لم يتبقي منها سوى الرتوش الأخيرة بعد موافقة المبدئية للاعب وهي الاتفاق على التفاصيل المادية مع صبحي وأيضا الاتفاق مع إدارة فريقه على استعارة اللاعب بالفترة المقبلة.

وتعاقد نادي هدرسفيلد الإنجليزي قادمًا من نادي ستوك سيتي مقابل 5.7 مليون إسترليني لمدة ثلاث مواسم.