إطلاق حملة «ابدأ مستقبلك» لنشر ثقافة «العمل الحر»

26 نوفمبر 2018 - 06:21 م



أطلقت وزارة التخطيط، ممثلة فى مشروع رواد 2030، حملتها التوعوية «ابدأ مستقبلك» بعدد من المحافظات فى الفترة من أمس إلى بعد غد "الأربعاء" بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر «غير الحكومى» فى المحافظات.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فى بيان، أن الحملة مقسمة إلى مرحلتين، حيث بدأت بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح أمس وتستمر اليوم أيضا، على أن تنطلق المرحلة الثانية يومى غد "الثلاثاء" وبعد غد "الأربعاء" بمحافظات كفر الشيخ والغربية والمنوفية، وذلك فى مقر المدينة الشبابية بمنطقة أبوقير، فى الإسكندرية. وأضافت «السعيد» أن الحملة تأتى فى إطار حرص الوزارة على دعم دور ريادة الأعمال وبناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم.

وأشارت الدكتورة غادة خليل، مدير المكتب الفنى بوزارة التخطيط ومدير مشروع رواد 2030، إلى أن المستهدف بحملة «ابدأ مستقبلك» بتلك المحافظات الست، تدريب عدد 174.893 طالبا، وعدد 330 مدرساً و96 مدير مدرسة وموجها عموميا بالمدارس الحكومية التابعة للإدارات التعليمية لتلك المحافظات.





