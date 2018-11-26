» «كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام الجونة

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، تشكيل فريقه لمباراة الجونة، والتي ستنطلق في الثامنة مساءا على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ16 لمسابقة الدوري العام.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
محمود جنش فى حراسة المرمي
حمدي النقاز - محمد عبد السلام - محمود علاء - عبد الله جمعه فى خط الدفاع
فرجاني ساسي - طارق حامد -- محمود كهربا - ابراهيم حسن - اوباما خط الوسط
كاسونجو خط الهجوم
الاحتياطي : - عماد السيد - عمر السعيد - محمد عنتر - مصطفي فتحي - بهاء مجدي - كماتشو - محمود عبد العزيز
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