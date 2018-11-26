» علاقة جنسية شاذة وراء ذبح سمسار

26 نوفمبر 2018 - 06:27 م

تمكن ضباط مباحث مركز بلقاس من كشف لغز ذبح سمسار عقارات داخل شقته، بعدما كشفت التحريات وجود علاقة جنسية شاذة بينه وبين سائق توك توك.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بالعثور على جثة مسن مذبوحة داخل شقته.

وعلى الفور انتقل الرائد يوسف صبرى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لشخص يدعى محمود.م.أ 60 سنة، ويعمل فى كسمسار فى العقارات، ويقيم داخل شقته بعد وفاة زوجته بصحبة نجلته طالبة بالمرحلة الثانوية، والتى اكتشفت الواقعة.

وعلى الفور أمر العقيد أحمد شوقى رئيس مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائى والعقيد خالد القاضى، رئيس فرع البحث الجنائى بغرب الدقهلية، والرائد أحمد فتحى صالح، وكيل الفرع.

وكشف تحريات فريق البحث أن المجنى عليه، أن سائق توك توك هو من تردد عليه يوم الجريمة، وتبين أن له علاقة بينة وبين المجنى عليه، وكشفت التحريات أن سائق التوك توك يدعى عوض.ف.ع 18 سنة، ومقيم بمدينة بلقاس، حيث يجلب له المواد المخدرة والمشروبات الكحولية، ويمارسان الشذوذ الجنسى سويا.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه، وبمناقشته اعترف بوجود علاقة بينه وبين المتهم ويمارسان الأعمال الجنسية الشاذة، وفى يوم ارتكاب الواقعة اتصل به القتيل وطلب منه إحضار مواد مخدرة ومشروبات كحولية، وينتظر وصوله وبعد أن وصل تناولا سويا المشروبات، إلا أنه نشب بينهما خلافات قام على إثره المجني عليه بطرده من الشقة، ما استدعاه لاستخدام آلة حادة "كتر" وذبحه من الرقبة.



وتم تحرير المحضر رقم 9400 إداري مركز شرطة بلقاس لسنة 2018، وعرض المتهم على النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.