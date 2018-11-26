» ترامب: سنغلق الحدود مع المكسيك إذا تطلب الأمر

غداة أعمال الشغب اندلعت، الأحد، أثناء محاولة مجموعة من المهاجرين دخول الولايات المتحدة، دفعت الأخيرة لإغلاق أحد معابرها مع المكسيك لبضع ساعات.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إن بلاده ستغلق حدودها مع المكسيك بشكل دائم إذا اضطر الأمر، داعيًا سلطات الأخيرة لإعادة المهاجرين الذين يريدون دخول الولايات المتحدة إلى بلادهم.

جاء ذلك غداة أعمال الشغب اندلعت الأحد أثناء محاولة مجموعة من المهاجرين دخول الولايات المتحدة، دفعت الأخيرة لإغلاق أحد معابرها مع المكسيك، لبضع ساعات، ذهابا وإيابا.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال ترامب "ينبغي على المكسيك إعادة المهاجرين الملوحين بالأعلام(المحتجون)، العديد منهم مجرمو حجارة".

وأضاف "أعيدوهم سواء بطائرة، أو حافلة، أو بأي طريقة تشاؤونها، لكنهم لن يدخلوا الولايات المتحدة".

وتابع ترامب: "سنغلق الحدود بشكل دائم إذا احتاج الأمر"، داعيًا الكونغرس بالوقت ذاته لـ"تمويل بناء الجدار".

والأحد، تظاهر مهاجرون قادمون من بلدان أمريكا اللاتينية الوسطى، ضد إعاقة السلطات الأمريكية تقديم طلبات لجوء للولايات المتحدة، بعدما وصلوا مدينة تيخوانا المكسيكية شمال غربي البلاد قبل أسبوع.

وخلال المظاهرة، حاول أحد المحتجين عبور حاجز الشرطة والدخول إلى الولايات المتحدة، لتندلع أعمال شغب، أدت إلى قيام وحدة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بإغلاق معبر "سان يسدرو"، أكبر المعابر الحدودية بين مدينتي سان دييغو الأمريكية وتيخوانا، ذهابا وإيابا.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الأمن الأمريكي استخدم غازات مسيلة للدموع ضد المحتجين.

وفي وقت سابق الأحد، قال ترامب إنه لن يتم استقبال أي من المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى بلاده من دول أمريكا الوسطى، دون قرار قضائي.

تصريح ترامب يأتي بالتزامن مع محاولة قافلة مهاجرين غير نظاميين، تضم نحو 7 آلاف مهاجر غير نظامي من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، دخول الولايات المتحدة عبر المكسيك. -