  • الإثنين 26 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:28 م
بحث متقدم
السلاح الروسي

صحيفة روسية: مصر تمتلك سلاحًا مُدمِّرًا

شيخ الأزهر

"كبار العلماء" تحسم الجدل حول الميراث: احذروا استفزازنا

تركيا تفتش فيلا رجل الأعمال السعودي

تركيا تتوصل لـ«العميل» الذي أخفى جثة خاشقجي

الشيخ أحمد الطيب والمستشار عدلي منصور

عدلي منصور ينصف الأزهر: مناهجه تحارب التطرف

الجفري

«الجفري»: الإسلام ليس شرطًا لدخول الجنة

حادث دهس (أرشيفية)

استشهاد فلسطيني في عملية دهس بإسرائيل

أرشيفية - لطلاب بجامعة القاهرة

حقيقة ضبط طلاب يمارسون الجنس داخل مدرج دراسي

هيرفي رينارد

صحيفة تونسية تكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع «ريناد»

القبض

القبض على مقدم برامج سابق متهم في 38 واقعة سرقة

السيسي وبن سلمان

الرئاسة: زيارة «بن سلمان» تستمر يومين.. وهذا هدفها

ترامب: سنغلق الحدود مع المكسيك إذا تطلب الأمر

عرب وعالم

دونالد ترامب
دونالد ترامب

وكالات – أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

«ترامب» يسمح للجيش باستخدام القوة ضد هؤلاء

#

ترامب يتعهد بتحريك الجيش إذا حدث هذا الأمر

#

اختطاف 14 أمنيا إيرانيا على الحدود مع باكستان

#

انتفاضة عربية وإسلامية تضامنًا مع السعودية

الإعدام

قتل

سرقة

الجنايات

غداة أعمال الشغب اندلعت، الأحد، أثناء محاولة مجموعة من المهاجرين دخول الولايات المتحدة، دفعت الأخيرة لإغلاق أحد معابرها مع المكسيك لبضع ساعات.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إن بلاده ستغلق حدودها مع المكسيك بشكل دائم إذا اضطر الأمر، داعيًا سلطات الأخيرة لإعادة المهاجرين الذين يريدون دخول الولايات المتحدة إلى بلادهم.

جاء ذلك غداة أعمال الشغب اندلعت الأحد أثناء محاولة مجموعة من المهاجرين دخول الولايات المتحدة، دفعت الأخيرة لإغلاق أحد معابرها مع المكسيك، لبضع ساعات، ذهابا وإيابا.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال ترامب "ينبغي على المكسيك إعادة المهاجرين الملوحين بالأعلام(المحتجون)، العديد منهم مجرمو حجارة".

وأضاف "أعيدوهم سواء بطائرة، أو حافلة، أو بأي طريقة تشاؤونها، لكنهم لن يدخلوا الولايات المتحدة".

وتابع ترامب: "سنغلق الحدود بشكل دائم إذا احتاج الأمر"، داعيًا الكونغرس بالوقت ذاته لـ"تمويل بناء الجدار".

والأحد، تظاهر مهاجرون قادمون من بلدان أمريكا اللاتينية الوسطى، ضد إعاقة السلطات الأمريكية تقديم طلبات لجوء للولايات المتحدة، بعدما وصلوا مدينة تيخوانا المكسيكية شمال غربي البلاد قبل أسبوع.

وخلال المظاهرة، حاول أحد المحتجين عبور حاجز الشرطة والدخول إلى الولايات المتحدة، لتندلع أعمال شغب، أدت إلى قيام وحدة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بإغلاق معبر "سان يسدرو"، أكبر المعابر الحدودية بين مدينتي سان دييغو الأمريكية وتيخوانا، ذهابا وإيابا.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الأمن الأمريكي استخدم غازات مسيلة للدموع ضد المحتجين.

وفي وقت سابق الأحد، قال ترامب إنه لن يتم استقبال أي من المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى بلاده من دول أمريكا الوسطى، دون قرار قضائي.

تصريح ترامب يأتي بالتزامن مع محاولة قافلة مهاجرين غير نظاميين، تضم نحو 7 آلاف مهاجر غير نظامي من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، دخول الولايات المتحدة عبر المكسيك. -


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

بره الصندوق

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأسد" يطيح بـ9 وزراء
» بسبب جزار.. فرح ينقلب إلى صراخ وعويل بالخانكة
» أوكرانيا تعلن الحرب
» على غزال يقترب من الانتقال للأهلي
» ضبط «بوسي» و«ليالي» بسبب «مقاطع ساخنة» على يوتيوب
» ترامب: سنغلق الحدود مع المكسيك إذا تطلب الأمر
» علاقة جنسية شاذة وراء ذبح سمسار
» أمير قطر والرئيس التركي يعقدان اجتماعا مغلقا اليوم
» «كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام الجونة
» قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 50 طفلًا هذا الشهر
» خطوة تفصل رمضان صبحي عن العودة للأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:10 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا