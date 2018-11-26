مصر تتجه نحو عدم تصدير المواد الخام

26 نوفمبر 2018 - 08:11 م

الدكتور فكري يوسف، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة تتجه إلى عدم تصدير المواد الخام في صورتها الأولية؛ وذلك للاستفادة منها في إقامة مصانع وتوفير فرص العامل.

وقال "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إنه تم إنشاء شركة لتسويق الفوسفات للحفاظ على سعره العادل، وشركة أخرى لتصنيع حمض الفوسفوريك.

وأضاف: "أمامنا تحديات تتمثل في عدم تصدير المواد الخام وإقامة صناعات عليها، بجانب تعديل تشريعات ولوائح للمساعدة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشر وتوفير عملة صعبة".

وتابع أن وزارة البترول تسعى إلى عدم تصدير المواد الخام في صورتها الأولية لإقامة صناعات عليها وتوفير فرص عمل، وعمل تنمية مجتمعية داخل المناطق التعدينية المختلفة.