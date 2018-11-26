  • الإثنين 26 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:11 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والجونة

السيسي وبن سلمان

السيسي يستقبل "بن سلمان" في مطار القاهرة

الشرطة الإيطالية

الشرطة الإيطالية تعتقل 5 مصريين

نتنياهو

وسط تجهيزات سرية.. نتنياهو يزور السودان

شيخ الأزهر

"كبار العلماء" تحسم الجدل حول الميراث: احذروا استفزازنا

تركيا تفتش فيلا رجل الأعمال السعودي

تركيا تتوصل لـ«العميل» الذي أخفى جثة خاشقجي

الشيخ أحمد الطيب والمستشار عدلي منصور

عدلي منصور ينصف الأزهر: مناهجه تحارب التطرف

الجفري

«الجفري»: الإسلام ليس شرطًا لدخول الجنة

أرشيفية - لطلاب بجامعة القاهرة

جامعة جنوب الوادي تنفي ضبط طلاب يمارسون الجنس

ميدو

مارسيليا مداعبًا «ميدو»: «ليت الشباب يعود يوما»

تأجيل محاكمة "سائق" بتهمة قتل شقيقته

قضايا وحوادث

تاجيل محاكمة عدد من مؤيدي الرئيس المعزول لجلسة 2 فبراير للمرافعة
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

مريض نفسي يقتل والدته بـ«يد هون»

#

تأجيل محاكمة متهم بقتل بائع وإصابة شرطي بوسط البلد

#

تأجيل محاكمة المتهمين فى رشوة البنك الأهلي

#

تأجيل محاكمة معاون مباحث المقطم

قتل

تأجيل

سوء سلوك

شقيقته

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة "حسن.ح" سائق ، بتهمة قتل شقيقته لسوء سلوكها، لجلسة 24 يناير المقبل، لسماع الشهود ،  صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق و أمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ، و محمد صابر.

وكشف أمر الإحالة  قيام  المتهم "حسن ح" سائق، بقتل المجني عليها "عايدة "، مع سبق الإصرار والترصد،  بأن بيت النية وعقد العزم علي قتلها، وأعد  لذلك الغرض سلاح ناري " بندقية آليه" و أطلق عليها وابل من الأعيرة النارية  أردته قتيلة ، مبررا ارتكابه الجريمة دفاعا عن الشرف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

بره الصندوق

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ4.159 مليون طن
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك والجونة
» مارسيليا مداعبًا «ميدو»: «ليت الشباب يعود يوما»
» بريطانيا ترحب بقرار العفو الإماراتي
» المترو يخصص 28 مكانًا لفحص "فيروس سى"
» وزير الكهرباء عن "أخطاء الفواتير": "هاتوا دليل"
» مدبولي يعقد اجتماعاً مع وزيري الصحة وقطاع الأعمال
» الرياض: "ندرس ربط السعودية ومصر بجسر بري"
» "الأسد" يطيح بـ9 وزراء
» بسبب جزار.. فرح ينقلب إلى صراخ وعويل بالخانكة
» أوكرانيا تعلن الحرب

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:10 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا