تأجيل محاكمة "سائق" بتهمة قتل شقيقته

26 نوفمبر 2018 - 08:14 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة "حسن.ح" سائق ، بتهمة قتل شقيقته لسوء سلوكها، لجلسة 24 يناير المقبل، لسماع الشهود ، صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق و أمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ، و محمد صابر.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "حسن ح" سائق، بقتل المجني عليها "عايدة "، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم علي قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري " بندقية آليه" و أطلق عليها وابل من الأعيرة النارية أردته قتيلة ، مبررا ارتكابه الجريمة دفاعا عن الشرف.