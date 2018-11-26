6 سنوات حبسا لعامل متهم بالاتجار فى المخدرات

26 نوفمبر 2018 - 08:18 م

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 6 سنوات على "على ربيع ماضى” 30 عاما عامل وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

النيابة العامة بشمال الجيزة أحالت المتهم -فى وقت سابق- إلى محكمة الجنايات فور انتهاء التحقيقات واكتمال أدلة الثبوت، ومن بينها تقرير المعمل الكيماوى بشأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزته.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم بمنطقة العجوزة وبحوزته المضبوطات سالفة الذكر، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معه وإحالته للمحاكمة الجنائية أمام إحدى دوائر الجنايات بالجيزة.