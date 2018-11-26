الشرطة الإيطالية تعتقل 5 مصريين

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رويترز:

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الشرطة الإيطالية
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وكالات - محمد فضل

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أسامة الشيخ

اعتقلت الشرطة الإيطالية اليوم الإثنين خمسة مهربين مشتبه بهم ساعدوا- حسب روايات الشهود- ، 264 مهاجرا عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا.

واعتقل ضباط الشرطة، بمساعدة من أعضاء من قسم العمليات البحرية في الشرطة المالية والدرك، خمسة مصريين للاشتباه في أنهم نقلوا مهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا.

وقالت الشرطة، إن المشتبه بهم الخمسة كانوا يتولون أدوارا مختلفة على متن السفن. فأحدهم القائد وآخرون يديرون أمور المهاجرين على متن السفن.

وبعد التعرف عليهم من خلال بصمات أصابعهم، تم نقل المشتبه بهم الخمسة إلى سجن راجوسا.

ويقيم المهاجرون، الذين أبلغوا الشرطة بأنهم دفعوا ما يعادل 1500 يورو عن كل فرد، في مركز المهاجرين في بوزالو حيث يتم فحصهم عيد أطباء وتحديد هوياتهم على يد الشرطة.


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