  • الإثنين 26 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:11 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والجونة

السيسي وبن سلمان

السيسي يستقبل "بن سلمان" في مطار القاهرة

الشرطة الإيطالية

الشرطة الإيطالية تعتقل 5 مصريين

نتنياهو

وسط تجهيزات سرية.. نتنياهو يزور السودان

شيخ الأزهر

"كبار العلماء" تحسم الجدل حول الميراث: احذروا استفزازنا

تركيا تفتش فيلا رجل الأعمال السعودي

تركيا تتوصل لـ«العميل» الذي أخفى جثة خاشقجي

الشيخ أحمد الطيب والمستشار عدلي منصور

عدلي منصور ينصف الأزهر: مناهجه تحارب التطرف

الجفري

«الجفري»: الإسلام ليس شرطًا لدخول الجنة

أرشيفية - لطلاب بجامعة القاهرة

جامعة جنوب الوادي تنفي ضبط طلاب يمارسون الجنس

ميدو

مارسيليا مداعبًا «ميدو»: «ليت الشباب يعود يوما»

ضبط مدرس متهم بالتعدي على طالبين

قضايا وحوادث

ضبط
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

حبس مدرس بتهمة التحرش بـ5 تلميذات ابتدائي

#

المغرب ترحل قسًا أمريكيًا بسبب «اغتصاب الأطفال»

#

ضبط شخص بعد نصبه علي مواطنين بـ 3ملايين جنيه

#

حبس أمين شرطة لتعديه علي جيرانه بالسلاح

فساد

الجنايات

أسامة الشيخ

ألقت أجهزة الأمن في الإسكندرية القبض على مدرس لتعديه بالضرب والسب على طالبين في مركز تعليمي في منطقة مينا البصل.

رصدت المتابعات الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد المدرسين بالتعدي بالسب والضرب على أحد الطلاب بأحد المراكز التعليمية.

وبالفحص توصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى إلى تحديد الشخص القائم بالتعدى على أحد الطلاب بمقطع الفيديو المُشار إليه ويدعى « الأمير. و.» 50 سنة، مُدرس بمركز تعليمي، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي، وكذا تم تحديد مالك المركز التعليمى «محمد. ع » 36 سنة، مقيم بدائرة القسم.

كما تم تحديد شخصية الطالبين المتعدى عليهما وكذا تم تحديد القائمة بتصوير مقطع الفيديو. وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المُدرس المذكور مُرتكب الواقعة نفاذاً لقرار النيابة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

بره الصندوق

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ4.159 مليون طن
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك والجونة
» مارسيليا مداعبًا «ميدو»: «ليت الشباب يعود يوما»
» بريطانيا ترحب بقرار العفو الإماراتي
» المترو يخصص 28 مكانًا لفحص "فيروس سى"
» وزير الكهرباء عن "أخطاء الفواتير": "هاتوا دليل"
» مدبولي يعقد اجتماعاً مع وزيري الصحة وقطاع الأعمال
» الرياض: "ندرس ربط السعودية ومصر بجسر بري"
» "الأسد" يطيح بـ9 وزراء
» بسبب جزار.. فرح ينقلب إلى صراخ وعويل بالخانكة
» أوكرانيا تعلن الحرب

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:10 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا