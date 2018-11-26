ضبط مدرس متهم بالتعدي على طالبين

26 نوفمبر 2018 - 08:26 م

ألقت أجهزة الأمن في الإسكندرية القبض على مدرس لتعديه بالضرب والسب على طالبين في مركز تعليمي في منطقة مينا البصل.

رصدت المتابعات الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد المدرسين بالتعدي بالسب والضرب على أحد الطلاب بأحد المراكز التعليمية.

وبالفحص توصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى إلى تحديد الشخص القائم بالتعدى على أحد الطلاب بمقطع الفيديو المُشار إليه ويدعى « الأمير. و.» 50 سنة، مُدرس بمركز تعليمي، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي، وكذا تم تحديد مالك المركز التعليمى «محمد. ع » 36 سنة، مقيم بدائرة القسم.

كما تم تحديد شخصية الطالبين المتعدى عليهما وكذا تم تحديد القائمة بتصوير مقطع الفيديو. وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المُدرس المذكور مُرتكب الواقعة نفاذاً لقرار النيابة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.