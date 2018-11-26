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وزير الكهرباء عن "أخطاء الفواتير": "هاتوا دليل"

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الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة
الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة

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استبعد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، وجود أخطاء في تحصيل فواتير الكهرباء، متحديًا "هاتوا دليل حقيقي لغلطات الفواتير.. وإحنا نراجع الأخطاء".

وقال "شاكر"، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، اليوم الإثنين، إن الشركة الخاصة المكلفة بتحصيل قراءات العدادات التقليدية، لديها بعض المناطق المحددة، والوزارة لديها باقي المناطق، ولذلك هناك بعض الأخطاء التي تسعى الوزارة لحلها بشكل دقيق وواضح للجميع من خلال العمل علي تقديم البلاغات من المستهلكين والمرجعة الفورية لها.

وأكد أن الوزارة تتعامل بشكل سريع للرد علي البلاغات، وكل من لديه بلاغ يتقدم به للوزارة، مؤكدًا أن سكان جميع دول العالم تشكو من الكهرباء، قائلاً:" هاتوا دليل حقيقي لغلطات الفواتير.. وإحنا نراجع الأخطاء".

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن الشبكة المستخدمة حاليًا أنشئت خلال فترة الستينيات، ولذلك نسعى لزيادة الشبكات بعد تطويرها وإعادة التغذية الكهربائية.


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