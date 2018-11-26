غدا محاكمة أسامة الشيخ بالكسب غير المشروع

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فساد

الجنايات

أسامة الشيخ

تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وأسماء ثابت ابنة عم سوزان مبارك، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ونائب مدير البنك العربي الإفريقي بالإسكندرية، بتهمة الكسب غير مشروع.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، أصدرت حكمها في تظلم النيابة العامة رقم 36 لسنة 2016، حصر كسب غير مشروع، والمتهم فيها منير محمد محمود فهمي، وأسامة عبد الله محمود نصر الشيخ، وأحمد عبد الرحيم الصياد، بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع، بإلغاء الحكم الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والصادر من هيئة الفحص والتحقيق وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة، لإحالتها لدائرة أخرى للفصل فيها.


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