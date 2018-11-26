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وزير الأوقاف: الإشكالية ليست في الثوابت بل في فهمها

الحياة السياسية

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن زيارات شمال سيناء زيارات حقيقية وأن الإعلام التابع للجماعات يسوق أكاذيب عن خطورة التواجد بسيناء.

وأضاف مختار جمعة خلال ندوة له، أن سيناء آمنة وليس كما يدعى الإرهابيون، مضيفا أن الزيارة الأخيرة لقرية الروضة كانت لتأكيد أننا صناع الحياة، مشيرا أن الإسلام هو صناعة الحياة والبناء وليس صناعة الهدم.

وأوضح الوزير، أن العلماء أكدوا على حجية السنة النبوية وأن الإيمان بما جاء به الرسول هو من باب الإيمان بما أنزل الله.

ولفت الوزير، إلى أنه لا توجد إشكالية فى النص والثوابت بل فى فهمها، مضيفا أن المؤلفة قلوبهم كانوا يأخذون سهم لإعزاز الدولة ولما قويت الدولة لم تعطيهم حتى لا يكون إذلالا للدولة الإسلامية رغم وجود النص.

وقال الوزير: إن مسالك جماعات التطرف ووسائلها تضر بالدين لما هى فيها من تشدد مهما كانت مسمياتهم.

واستكمل الوزير: أن الأخلاق الإيمانية هى تنشر الإسلام، مشيرا إلى أن أكبر دولة إسلامية وهى إندونيسيا دخلها الإسلام بسبب أخلاق التجار ولم تدخلها جيوش، متسائلا هل الصورة الذهنية عن الإسلام التى يمكن أن ننشر بها الإسلام.

وأردف الوزير، إلى أنه عندما نقدم الطبيب المتميز والمهندسين الجيدين فسيتم تصحيح الصورة الذهنية عن الإسلام.


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