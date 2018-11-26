» المترو يخصص 28 مكانًا لفحص "فيروس سى"

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أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، تخصيص 28 مكانًا في المترو للحملة القومية للكشف عن فيروس "سي"، مشيرًا إلى أن الأماكن موزعة على الخطوط الثلاثة.

وأوضح "عبدالهادي"، خلال برنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، أن الحملة ستبدأ من السبت المقبل، لافتًا إلى أن 4 ملايين مصري يركبون المترو يوميًا يمكنهم الكشف عن الفيروس مجانًا.

وأشار إلى أن  اللجنة القومية ستقوم بعمل تنويهات بالتعاون مع إدارة مترو الأنفاق.، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع إدارة الإسعاف أيضًا للتواجد في أماكن الكشف.


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