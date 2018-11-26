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ضبط

تنفيذ احكام

البحث الجنائى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على عاطل هارب من 20 حكما قضائيا، بلغ إجمالى العقوبة فيها 8 سنوات بتهم "تبديد" فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بضبط المتهم "أحمد.م.ع"، 53 عاما، عاطل، ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى 20 حكما قضائيا والمقضى فيهم بالحبس 8 سنوات بتهم "تبديد". وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


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