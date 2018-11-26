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"بن سلمان" يصل مصر ثالث محطات جولته الخارجية

الحياة السياسية

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

المصريون ووكالات

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وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء الإثنين، مصر، ثالث محطات أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية المملكة في إسطنبول الشهر الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بوصول بن سلمان، مطار القاهرة، وكان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتستغرق زيارة بن سلمان لمصر، بحسب المصدر ذاته، يومين، يُجرى خلالها مباحثات مع السيسي تتناول العلاقات الثنائية ومناقشة الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك، دون تفاصيل.
وكان بن سلمان بدأ الخميس جولة تشمل عددا من الدول العربية وفق بيان الديوان الملكي السعودي، وكانت الإمارات أولى محطاته واستمرت الزيارة 3 أيام، شملت مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي، بشأن تعزيز العلاقات، وحضر منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 هناك، والتقى برئيس الشيشان رمضان قديروف.
وأمس الأحد، وصل البحرين، والتقى ملك البحرين حمد بن عيسى، في جلسات مباحثات ثنائية تطرقت لعلاقات البلدين.

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