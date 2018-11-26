ماكرون يدين "مشاهد الحرب" باحتجاجات باريس

26 نوفمبر 2018 - 10:40 م

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، "مشاهد الحرب" في احتجاجات السبت على رفع أسعار المحروقات بالعاصمة باريس.



جاء ذلك في تصريح صحفي لمتحدث الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو، عقب اجتماع لمجلس الوزراء في باريس.



وأضاف غريفو أن الحكومة ستجمع الجميع على طاولتها، وستكون أكثر دقة في التعامل مع مشاكل وتطلعات الفرنسيين.



وأكد المتحدث أن ماكرون يدين "مشاهد الحرب" في الاحتجاجات.



وتشهد مناطق مختلفة من فرنسا، منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، تظاهرات شعبية تقودها حركة "السترات الصفراء"؛ احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيادة الرسوم على المحروقات.

