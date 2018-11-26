"العلم الأخضر" مناورات جوية تنطلق في السعودية

26 نوفمبر 2018 - 10:40 م

أعلنت السعودية، الاثنين، انطلاق مناورات تمرين "العلم الأخضر"، الذي تنفذه قواتها الجوية، مع نظيرتها البريطانية في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي بالمملكة.



ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الاثنين، تستمر المناورات لنحو أسبوعين.



وأوضح قائد قاعدة الملك فهد الجوية، اللواء حامد العمري، أن "تمرين العلم الأخضر يهدف لرفع الجاهزية العملياتية والقتالية للقوات الجوية وتبادل الخبرات مع القوات الجوية البريطانية"، وفق المصدر ذاته.



وأضاف المسؤول العسكري السعودي، أن "تمرين العلم الأخضر يشهد مشاركة جميع منظومات قواتنا الجوية القتالية مع الإبقاء على المجهود الحربي كاملاً في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل (باليمن)".



وقال مدير التمرين العقيد خالد اليوسف إن تمرين العلم الأخضر يشتمل على تنفيذ تكتيكات بينها "الحرب الالكترونية والتشويش الإلكتروني واسناد القوات السطحية بالإضافة إلى تفادي التهديدات الأرضية".



وكان بيان سعودي سابق أشار إلى أن "القوات البريطانية المشاركة تشارك بـ 8 طائرات من طراز تايفون".

