عمرو أديب يكشف معلومة مثيرة عن طفولته

26 نوفمبر 2018 - 11:00 م

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه تعرض للتنمر كثيرًا منذ أن كان في سن الخامسة، بسبب زيادة وزنة، قائلاً: ” تعرضت لتنمر كثير بسبب اني كنت طفل طخين”.

وأضاف “أديب” خلال حلقة مساء الإثنين من برنامج “الحكاية” عبر فضائية "mbc مصر"، أنه سعيد بوقوف المجتمع المصري بشكل صارم، في وجه المدرس الذي تنمر بالطفلة بسملة في دمياط، مُعلقًا: “بعد 55 سنة من عمري وجدت المجتمع المصري في واقفة حازمة ضد التنمر في المدارس المصرية الطفلة خدت حقها تالت ومتلت”.

ولفت إلى أن جبر خاطر هذه الطفلة، كأنه جبر خاطر للمجتمع كله، مؤكدًا على أن ما حدث من قِبل الوزارة تجاه هذه الواقعة، هو تصرف حضاري، يدل على تحضر المجتمع، مُعلقًا: “قصتها تدل على أننا في مجتمع متحضر”.



ووجه “أديب” رسالة للمُشاهدين قائلاً فيها: “أرجوكم لا تقبلوا بالتنمر في أي مدرسة، أو نادي، ليس من حق أحد أن يتريق على حد”، مُشيرًا إلى أن التنمر يعتبر جناية يُعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن الدول الأجنبية تقوم بعمل دورات تأهيلية للمدرسين الذين يرتكبون جرائم مثل جريمة التنمر، مُشددًا على ضرورة اهتمام وزارة التربية والتعليم بهذه القضية، لأن التربية قبل التعليم.









