طوارئ بـ"الوزراء" لتوفير الكميات المطلوبة من "الفول"

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المصريون ووكالات

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، اليوم الإثنين، لمتابعة موقف توفير سلعة الفول الصحيح اليابس، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الخاص بسلعة الفول الصحيح اليابس، حيث أشار وزير الزراعة إلى أنه حتى عام 2003 كنا نحقق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول، وذلك من خلال زراعة مساحات أراضي تقدر بنحو 300 ألف فدان على مستوى الجمهورية، أما الآن فقد وصل إجمالي المساحة المنزرعة بهذا المحصول إلى نحو 120 ألف فدان، وهو ما يسهم في إتاحة ما يزيد عن 25% فقط من استهلاكنا من هذه السلعة الضرورية.
من جانبه، أشار وزير التموين إلى أن الوزارة ستتخذ عددًا من الخطوات لتوفير الكميات المطلوبة من سلعة الفول، حيث ستبدأ في إجراءات استيراد الكميات التي تفي باستهلاكنا من هذه السلعة، وطرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة، هذا إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة بهدف العمل على تعديل المواصفات القياسية المصرية الخاصة باستيراد الفول، حتى يتسنى تغطية متطلبات الاستهلاك المحلى منه عبر الاستيراد.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الذي عُقد يوم 11 نوفمبر الجاري لاستعراض ووضع الإجراءات الكفيلة باستمرار توفير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية بالأسعار المناسبة في الأسواق، هذا إلى جانب سرعة عرض الاستراتيجية الخاصة بملء الفجوات المتعلقة بتلك السلع الأساسية، حيث تضمنت التوصيات تشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تحت مسمي «اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي» تكون مهمتها متابعة عمليات العرض والطلب الخاص بالسلع والمنتجات الزراعية، وذلك من خلال البيانات الدقيقة التي سيتم إتاحتها عبر الخريطة الزراعية في مصر، والتي تقوم بإعدادها وزارة الزراعة، والتي ستتضمن بياناً بالمساحات المنزرعة من كل صنف وتقديرات مدي كفاية تلك المساحات للاستهلاك المحلي وتوقعات العجز المحتمل في إنتاج تلك المحاصيل حتي يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع هذا العجز.

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