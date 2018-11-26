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"مترو الأنفاق" يكشف موعد حملة مسح "فيروس سي"

الحياة السياسية

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

المصريون ـ متابعات

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قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنه تم تخصيص 28 محطة مترو للمشاركة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة للكشف عن فيروسي سي والأمراض المعدية ضمن المرحلة الثانية والمستمرة حتى 31 يناير 2019.
وأضاف عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية عزة مصطفي، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على «قناة صدى البلد»، أنه تم تجهيز 20 محطة مترو الأنفاق في الخط الأول للمشاركة في حملة فيروس سي، وفي الخط الثاني تم توفير 5 محطات بداية من شبرا الخيمة حتى المنيب، وتوفير 3 محطات في المرحلة الثالثة بداية من العتبة وحتى الأهرام في مصر الجديدة.
وكشف المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنه سيتم إذاعة تنويهات في الإذاعات الداخلية للمترو للتنويه عن أماكن المحطات المتواجد بها حملة الكشف عن الأمراض المعدية.


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