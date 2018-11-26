"القومي للسكان": هذا الأمر لا يقل خطرًا عن الإرهاب

26 نوفمبر 2018 - 11:49 م

أكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن هناك مشكلة في الوعي وتغيير الموروث الثقافي لدى المواطنين، خاصة وأن مصر تنجب 2.5 مليون طفل سنويا وهو ما يعادل نصف مواليد قارة أوروبا.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «المحور»، أن مصر لو تبنت مشروع تنظيم الأسرة سيكون أعظم مشروع استثماري، لأن أرباحه مضمونة، متابعا: «كل عام يتم إضافة دولة أخرى إلى الدولة نتيجة الزيادة السكانية المبالغ فيها».

