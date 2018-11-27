رئيس اليمني يجري تعديلات كبيرة في تشكيلة الحكومة

27 نوفمبر 2018 - 12:02 ص

أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تغييرات عدة في التشكيلة الحكومية والإدارية للبلاد، تضمنت تعيين عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.



وأشار مصدر مطلع إلى أن هادي أصدر عدة مراسيم رئاسية عين بموجبها أشخاص في مناصب جديدة.



وجاءت الأسماء على النحو التالي:-

1- سيف محسن عبود الشريف مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار.



2- محمد صالح بن عديو محافظا لشبوة.



3- نجيب منصور حميد العوج وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.



4- محمد عبدالله صالح ناصر العناني وزيرا للكهرباء والطاقة.



5- علي هيثم علي عبدالله وزيرا للعدل.



6- أنيس عوض حسن باحارثة مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء.



وقضت المادة الثانية من هذا القرار بتعيين التالية أسمائهم أدناه نواب وزراء في الوزارات الموضحة قرين كل أسم وهم:-



1- سالم صالح بن بريك نائبا لوزير المالية.



2- عبدالله أحمد محمد هاجر نائباً لوزير الكهرباء والطاقة.



كما وصدر القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2018، وقضت المادة الأولى منه بتعيين الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى وهم:



1- عبدالله محسن الأكوع.



2- محمد سعيد السعدي.



3- منصور علي أحمد البطاني.



4- اللواء علي بن راشد الحارثي.

