  • الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:17 ص
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" يشعل تويتر بتغريدة مثيرة عن القطط والكلاب

الهلالي

"الهلالي" يثير الجدل مجددًا بهذا التصريح عن "الميراث"

عمرو أديب

"أديب" يكشف معلومة هامة عن زيارة "بن سلمان" لمصر

البدوي وأبو شقة

"السيد البدوي" يفتح النار على "أبوشقة".. هذا ما قاله

السيسي وبن سلمان

أهم ملفات مباحثات "السيسي" و"بن سلمان"

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يكشف الموعد الحقيقي لزيادة الأسعار

ارشيفية

«الراهبات الكاثوليك» تستنكر الصمت على الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة

خطة لمراقبة مقاهي وسط البلد

غلق المقاهي من 11 مساءً.. هل تستطيع الدولة التطبيق؟

تركيا تفتش فيلا رجل الأعمال السعودي

تركيا تتوصل لـ«العميل» الذي أخفى جثة خاشقجي

شيخ الأزهر

"كبار العلماء" تحسم الجدل حول الميراث: احذروا استفزازنا

"الغيطي" يكشف:

أهم ملفات مباحثات "السيسي" و"بن سلمان"

آخر الأخبار

السيسي وبن سلمان
السيسي وبن سلمان

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الرئيس السيسي يستقبل الأمير ولي العهد السعودي بالمطار

#

السيسي يستقبل "بن سلمان" في مطار القاهرة

#

السفير السعودي في القاهرة: طفرة غير مسبوقة في علاقة البلدين

#

"بن سلمان" يزور القاهرة للقاء "السيسي" خلال ساعات

أكد الإعلامي محمد الغيطي، أن هناك العديد من الملفات التى يناقشها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمصر، وفي مقدمتها وضع الأمن في المنطقة والظروف التى تعرضت لها المملكة العربية السعودية في الأونة الأخيرة.
وأشار "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "صح النوم" على فضائية "LTC"، مساء الإثنين، إلى أن الزيارة تتضمن أيضًا مناقشة الوضع في اليمنن ووضع الحوثيين، والأمن في البحر الأحمر، والموقف من إيران وقطر وتركيا وما حدث بها، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل منذ قليل الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة.
وأضاف أن المناقشات ستتطرق للملف الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالمشرؤوع المشترك بين القاهرة والرياض وهو مشروع نيوم، والذي تشترك فيه مصر والأردن والإمارات، برأس مال سعودي إماراتي، وخبرة مصرية، ومن المفترض أن يبدأ في 2019 كأكبر مشروع استثماري في المنطقة، إلى جانب مناقشة تأسيس صندوق استثماري مصري سعودي بإجمالي 16 مليار دولار، ويتم فيه ضخ استثمارات سعودية في مشروعات بعدد من المحافظات المصرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

أين وعود ساويرس؟

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب يلمّح لهذا الأمر الخطير بشأن "سي إن إن"
» هذا ما قاله عمرو أديب عن طلاق ياسمين عبدالعزيز
» أستاذ طرق: هذا هو الحل الأفضل لمشاكل المرور
» تعليق ناري لـ"أديب" على خلع نوارة نجم للحجاب
» معلومات مثيرة عن تسلل القوة الإسرائيلية لغزة
» محافظ دمياط ترد كرامة «بسملة» أمام الجميع
» إجراءات عقابية ضمن خطة السيطرة على زيادة النسل
» الأهلي يتعاقد مع مدير فني جديد خلفًا لـ «كارتيرون»
» دراسة صادمة تكشف أخطر مكان في العالم للمرأة
» عمرو أديب يكشف معلومة مثيرة عن طفولته
» وسط تجهيزات سرية.. نتنياهو يزور السودان

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:10 ص

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا