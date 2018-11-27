"السيد البدوي" يفتح النار على "أبوشقة".. هذا ما قاله

27 نوفمبر 2018 - 12:22 ص

أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، أن الوفد ليس ملكًا للوافديين ولكنه تراث وطني وملكًا لكل المصريين، مشيرا إلى أن رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة وصف الوفد "بالزريبة" وهذا الوصف أثار حفيظة الوفديين، مما دفع البعض بإهانة رئيس الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "البدوي"، خلال مداخلة هاتفية بببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أنه أصدر بيانًا يُطالب فيه الوفديين بعدم إهانة رئيس حزب الوفد باعتبار هذا المنصب له قيمة كبيرة، وهذا الأمر لم يعجب رئيس الحزب، فقام بإحالته للتحقيق باعتباره كان رئيسًا لحزب الوفد سابقًا.

