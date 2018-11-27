» ترامب يلمّح لهذا الأمر الخطير بشأن "سي إن إن"

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية تأسيس قناة تلفزيونية جديدة للولايات المتحدة على الساحة الدولية.



وذكر ترامب عبر حسابه بموقع "تويتر" الاثنين أن قناة "سي إن إن" التلفزيونية قدمت الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة و"خاطئة" على الساحة الدولية.

وذكر ترامب عبر حسابه بموقع "تويتر" الاثنين أن قناة "سي إن إن" التلفزيونية قدمت الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة و"خاطئة" على الساحة الدولية.

وقال: "يجب القيام بأمور بما فيها إمكانية تشكيل الولايات المتحدة لشبكتها الخاصة، حتى نظهر للعالم من نحن حقًا".

وقال: "يجب القيام بأمور بما فيها إمكانية تشكيل الولايات المتحدة لشبكتها الخاصة، حتى نظهر للعالم من نحن حقًا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نسبة متابعة "سي إن إن" في الولايات المتحدة منخفضة، مبينًا أنه لا منافسين كثر لها على الساحة الدولية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نسبة متابعة "سي إن إن" في الولايات المتحدة منخفضة، مبينًا أنه لا منافسين كثر لها على الساحة الدولية.