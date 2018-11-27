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ترامب يلمّح لهذا الأمر الخطير بشأن "سي إن إن"

عرب وعالم

ترامب
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ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية تأسيس قناة تلفزيونية جديدة للولايات المتحدة على الساحة الدولية.
وذكر ترامب عبر حسابه بموقع "تويتر" الاثنين أن قناة "سي إن إن" التلفزيونية قدمت الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة و"خاطئة" على الساحة الدولية.
وقال: "يجب القيام بأمور بما فيها إمكانية تشكيل الولايات المتحدة لشبكتها الخاصة، حتى نظهر للعالم من نحن حقًا".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نسبة متابعة "سي إن إن" في الولايات المتحدة منخفضة، مبينًا أنه لا منافسين كثر لها على الساحة الدولية.
ويعتبر منتقدون ترامب عدوًا لوسائل الإعلام، منذ دخوله البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2017، وهو كثيرًا ما يهاجم وسائل الإعلام، ويتهمها باستهدافه عبر نشر أخبار زائفة وخاصة قناة "سي إن إن". 

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