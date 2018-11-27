نجم المنتخب يفسخ تعاقده مع ناديه للانتقال للأهلي

27 نوفمبر 2018 - 06:31 ص

أعلن علي غزال - مدافع منتخب مصر - فسخ تعاقده مع ناديه الكندي تمهيدًا لانتقاله إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.



ونشر "غزال" تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" وجهها لإدارة ناديه السابق "فانكوفر" وجماهيره ، قائلًا: "إنه لمن دواعي سروري أنني كنت في صفوف الفريق، شكرًا جزيلًا للجميع في الإدارة، اللاعبين، الجهاز الفني والجماهير على هذه الفترة".



وأضاف: "أتمنى لكم التوفيق في المستقبل".



وربطت تقارير صحفية بقوة بين علي غزال والأهلي الذي يعمل الآن على بناء فريق جديد بدءًا من يناير المقبل.



