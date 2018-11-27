» أسرار لا تعرفها عن الفنان الراحل عادل أمين

27 نوفمبر 2018 - 08:54 ص

توفي صباح أمس الفنان الراحل عادل أمين عن عمر يناهز 83 سنة وذلك بعد صراع مع المرض .



وفيما يلي بعض المعلومات عن الراحل :



1- ولد الفنان عادل أمين يوم 20 أكتوبر عام 1935.



2- بدأ التمثيل في عمر الـ8 بمدينة الإسكندرية من خلال المدرسة، وفي المرحلة الثانوية اشترك في أوبريت غنائي لحفلة المايسترو حسين جين بمدرسة رأس التين، وأصبح رئيس فريق التمثيل بها.



3- التحق بكلية الحقوق وكوّن مع الفنان محمود عبد العزيز الذي كان وقتها يدرس في كلية الزراعة فرقة مسرحية قدمت عددا من الأعمال مثل "الفضيحة" و"زوج في المصيدة".



4- ثم عمل بإذاعة الإسكندرية وكان في نفس الوقت قد افتتح مكتبا للمحاماة، إلى أن شاهده المخرج فخر الدين صلاح، الذي طلب حضوره إلى القاهرة، وغلق مكتب المحاماة في الإسكندرية، فذهب إليه وعمل كمساعد مخرج في عدد من المسلسلات "حسب في الفن".



5- جاءت بدايته في التليفزيون أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات من خلال أدوار صغيرة في عدة مسلسلات مثل " طيور الصيف" و"المشربية" و"رحلة السيد أبو العلا البشري".



6- انطلاقته الحقيقية تزامنت مع عرض الجزء الأول من مسلسل " رأفت الهجان" عام 1987 من خلال دور اليهودي "عزرا" الذي كان رافضا له في البداية لولا أن أقنعه مخرج العمل يحيى العلمي.



7- توالت بعدها أعماله الدرامية التي برز من خلالها بشخصيات مميزة مثل شخصية "طلعت الشماشرجي" في مسلسل "ليالي الحلمية" بجميع الأجزاء وشخصية "عتوقة" في مسلسل " أرابيسك".



8- شارك بعدها في العديد من الأعمال الدرامية على مدار السنوات الماضية مثل "أم كلثوم" و"بنات أفكاري" و"العمة نور" و"سكة الهلالي" و"حق مشروع" وغيرها.



9- ظهر عادل أمين في العديد من الأفلام مثل "السلم والتعبان" و"القتل اللذيذ" و"امرأة فوق القمة" و "سوق النساء".



10- أعمال تليفزيونية شهيرة شارك بها عادل أمين مثل "قاتل بلا أجر" و"بين عالمين" و"السيدة الأولى" و"أريد رجلا" و"أستاذ ورئيس قسم".



11- كان آخر ظهور له في رمضان 2018 من خلال عدة أعمال مثل "فوق السحاب" و "أبو عمر المصري" و"الرحلة".