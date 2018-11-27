  • الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:08 ص
بحث متقدم
مساجد حلب تتحول إلي مقرات إيرانية

مساجد حلب تتحول إلي مقرات إيرانية

ارشيفية

وزير التعليم يزف خبرًا سارًا لطلاب الثانوية العامة

أبو حامد لـ"كبار العلماء" : لا توجد وصية علي عقولنا

أبو حامد لـ"كبار العلماء": لا توجد وصية على عقولنا

بن سلمان طلب من أردوغان اللقاء في قمة العشرين

بن سلمان طلب من أردوغان اللقاء في قمة العشرين

الإعلامي أحمد موسى

بالفيديو.. أحمد موسى: "في حاجات بتم محدش يعرفها"

وزير الدفاع

وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للسودان

أقل وأعلى سعر لـ"الدولار" في البنوك

الدولار يرتفع مجددا أمام الجنيه المصري

الخطيب

مصدر بـ"الأهلي" يكشف عن أهم 4 قرارات سيتم اتخاذها لإنقاذ الفريق

المتهمون

قصة الصديقين .. أحدهما افتقر والثاني اغتنى فكانت النتيجة "القتل"

أرشيفية

القبض على إعلامي شهير بتهمة سرقة الشقق

بالفيديو..

وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للسودان

آخر الأخبار

وزير الدفاع
جانب من الزيارة

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تفاصيل زيارة وزير الدفاع للسودان

#

رئيس الأركان يغادر إلى الصين في زيارة رسمية

#

وزير الاستخبارات الإسرائيلى يدعو دول الخليج لهذا الأمر

#

وزير إسرائيلي يتوجه إلى سلطنة عمان لهذا السبب

وزير الدفاع

القوات المسلحة

عمر البشير

الفريق أول محمد زكي

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية السودان الشقيقة.

وكان الرئيس السودانى عمر البشير قد إلتقى الفريق أول محمد زكى خلال الزيارة مشيداً بالمستوى المتميز للعلاقات المصرية السودانية والروابط التاريخية التى تجمع بين الشعبين الشقيقين.

من جانبه أكد الفريق أول محمد زكى على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والسودان وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التى تواجهها المنطقة ، وتوافق الرؤية السياسية للبلدين الصديقين لدعم جهود الإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

كما أجريت مراسم استقبال رسمية للقائد العام لدى وصوله مقر وزارة الدفاع السودانية وعقب إنتهاء مراسم الاستقبال التقى الفريق أول محمد زكى الفريق أول عوض محمد بن عوف وزير الدفاع السودانى والفريق أول كمال عبد المعروف رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية لمناقشة عدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة لكلا البلدين خاصة فى مجالات التدريبات المشتركة وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجرائم العابرة والهجرة غير الشرعية.

وأكد وزير الدفاع السودانى حرص بلاده على تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين القوات المسلحة المصرية والسوادنية وضرورة توحيد وجهات النظر تجاه ما تواجهه المنطقة من تحديات والعمل المشترك لدعم جهود الأمن والإستقرار.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.
شاهد الفيديو والصور..





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

أين وعود ساويرس؟

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة إصابة «بسمة وهبة» بالسرطان مرة أخرى
» أسرار لا تعرفها عن الفنان الراحل عادل أمين
» اكتشاف أول علاج نهائي لمرض "السكري"
» وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب "أولى ثانوي"
» ممثلة شهيرة: نفسي اتجاهي في التمثيل يبقى "أفلام الإثارة"
» تعليق صادم من سما المصري على "الفياجرا النسائية"
» معتز الدمرادش يعلن رحيله عن "آخر النهار" .. وهذا هو بديله
» ترامب يلمّح لهذا الأمر الخطير بشأن "سي إن إن"
» هذا ما قاله عمرو أديب عن طلاق ياسمين عبدالعزيز
» أستاذ طرق: هذا هو الحل الأفضل لمشاكل المرور
» تعليق ناري لـ"أديب" على خلع نوارة نجم للحجاب

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:47 ص

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا