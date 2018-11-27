مقتل 7 وإصابة 4 فى حادث دهس مروع

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بسمة وهبة باتلسرطان

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حادث دهس في جنوب الصين أسفر عن مقتل 7 أشخاص وجُرح 4 آخرون.

وقالت الشرطة المحلية إن السيارة التي تسببت في الحادث اندفعت نحو الرصيف قبل أن تصدم الضحايا حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلى في مدينة ليشان بمقاطعة سيتشوان ولم تُحدد الشرطة ما إذا كان الحادث عرضيًا أو متعمدًا مشيرة فقط إلى توقيف السائق وفتح تحقيق فى القضية.

وتأتى الحادثة بعد 5 أيام على مقتل 5 تلاميذ عندما دهستهم سيارة فيما كانوا يعبرون طريقا فى هولوداو بمقاطعة لياونينج. وتم توقيف السائق البالغ من العمر 29 عامًا والعاطل عن العمل.

وقالت وكالة الصين الجديدة إنه كان يفكر "بالانتحار" بسبب خلافات مع زوجته عندما دهس الأطفال بسيارته.

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