طقس اليوم لطيف والصغرى تسجل 16 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارًا بارد ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وعلى السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 16 25

شبين الكوم 16 25

طنطا 15 24

دمنهور 14 24

الإسكندرية 13 24

بلطيم 16 24

مطروح 13 23

السلوم 12 23

سيوة 10 24

بورسعيد 17 23

دمياط 16 23

الزقازيق 14 23

الإسماعيلية 11 25

السويس 12 25

العريش 11 23

رفح 10 22

رأس سدر 16 25

نخل 08 23

نويبع 18 25

طابا 16 24

كاترين 08 21

الطور 15 26

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 18 27

مرسى علم 19 28

الفيوم 14 25

بنى سويف 14 25

المنيا 13 26

أسيوط 13 26

سوهاج 14 27

قنا 14 27

الأقصر 14 27

أسوان 15 28

أبوسمبل 16 27

الوادى الجديد 16 27

شلاتين 20 29

أبو رماد 20 28

رأس حدربة 21 27

حلايب 22 27


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