» حقيقة إصابة «بسمة وهبة» بالسرطان مرة أخرى

27 نوفمبر 2018 - 09:32 ص

استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، ما تداول حول عودة مرض السرطان إليها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن لديها مشكلة في المعدة يلزمها عملية خطيرة.

وقالت "وهبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الإثنين إنها أجرت العملية الجراحية في أمريكا وحالتها الصحية جيدة، معقبة: "مصاريني كانت بتلف على بعضها واضطروا يقطعه جزء منها".

وأوضحت أنها في مرحلة التعافي الآن، متوقعة عودتها إلى القاهرة خلال أسبوع، مناشدة الجميع بعدم نشر الشائعات والتركيز على العمل.