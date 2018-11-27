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في اتصال هاتفي..

بن سلمان طلب من أردوغان اللقاء في قمة العشرين

عرب وعالم

بن سلمان طلب من أردوغان اللقاء في قمة العشرين
بن سلمان طلب من أردوغان اللقاء في قمة العشرين

عبد القادر وحيد- متابعات

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الرئاسة التركية: لقاء مرتقب بين أردوغان و"بن سلمان"

أردوغان

بن سلمان

العشرين

تاوش أوغلو

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن بلاده لا تصدق أنّ المتهمين بقتل جمال خاشقجي ارتكبوا جريمتهم من تلقاء أنفسهم، مؤكدا أن تركيا تمتلك أدلة على ذلك.

وأكد وزير الخارجية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللقاء في الأرجنتين في قمة العشرين المقرر انعقادها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "زود دويتشي تسايتونج" الألمانية أنّ الأشخاص الذين حضروا لتركيا لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم، ونحن متأكدون من ذلك"، مشدِّداً على "أنهم ما كانوا ليتجرأوا على فعل هذا الأمر من أنفسهم".

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن بن سلمان طلب في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على هامش قمة العشرين، حيث رد عليه أردوغان رد بالقول "سنرى".

يذكر أن مسئولا تركيا، كان قد صرح الخميس الماضي بأن الرئيس رجب طيب أردوغان قد يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للأرجنتين نفي قمة مجموعة العشرين.

وأكد المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم كالين، ردًّا على سؤال عما إذا كان من الممكن حدوث تواصل بين أردوغان والأمير محمد بن سلمان خلال القمة: "إننا ننظر في البرنامج.. قد يحدث هذا".

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