حبس مستشار سابق لترامب في "التدخل الروسي" بالانتخابات

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ترامب
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وكالات- الدويني فولي

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عمرو أديب

ام بى سى مصر

ياسمين عبد العزيز

حكم القضاء الأمريكي بحبس جورج بابادوبولوس الناشط السابق في حملة دونالد ترامب الانتخابية لأسبوعين، بعد إدانته بالإدلاء بإفادات كاذبة خلال التحقيق معه ضمن قضية "التدخل الروسي".

وأدخل جورج بابادوبولوس سجن ويسكونسن الفيدرالي بعد مرور أكثر من عام على إقراره بالكذب في التحقيق في إحدى القضايا التي أثارها المحقق الخاص روبرت مولر، وفق ما أكدته مصلحة السجون الأمريكية.

وبابادوبولس الذي كانت اتصالاته مع روسيا محور التحقيق في التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا هو الشخصية الثانية في تحقيق مولر، الذي يحكم عليه بالسجن بعد المحامي اللندني أليكس فان در زوان الذي سجن 30 يوما على إفادته الكاذبة بشأن عمله مع بول مانافورت رئيس حملة ترامب عام 2016.

ويواجه مانافورت احتمال قضاء أكثر من عشر سنوات وراء القضبان إذا صدر الحكم في غير صالحه في فبراير المقبل بتهم متعددة متعلقة بغسيل أموال وحملات ضغط غير شرعية.

وبعد أسبوع واحد من تولي ترامب السلطة في يناير عام 2017 أجرى مكتب التحقيقات الفدرالي مقابلة مع بابادوبولوس، كذب فيها حول اتصالاته مع روسيا وفقا للتّهم الفدرالية.

وفي 5 أكتوبر 2017 أقر بأنه مذنب وتعهد بالتعاون مع التحقيق، ووصفه ترامب في ذلك الوقت بأنه "متطوع شاب ضئيل المستوى اسمه جورج أثبت سابقا أنه كاذب".

وحكم عليه في 7 سبتمبر هذا العام بعد أن أعرب عن ندمه "لكذبه في تحقيق هام للأمن القومي".

لكن بعد ذلك، أعلن بابادوبولوس أنه تعرّض للخديعة من أجهزة استخبارات أمريكية وأجنبية، وحاول تأجيل تنفيذ الحكم، مدعيا بأن تحقيق مولر غير قانوني، إلا أن محاولته قوبلت بالرفض.

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