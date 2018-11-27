"أديب" يعلق على طلاق ياسمين عبد العزيز

27 نوفمبر 2018 - 09:39 ص

استنكر الإعلامي عمرو أديب، الهجوم الذي تعرضت له الفنانة ياسمين عبد العزيز، عقب طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد زواج استمر أكثر من 17 عاما.

وقال "أديب" من خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر": "كل يوم في ناس بتطلق، أنتم ليه بتحاكموا المطلقة، طب ليه محدش بيقول للراجل أنت أطلقت، ليه محدش بيوجه لزوجها نفس الهجوم".

وأضاف" أديب": "هما خلاص نصيبهم جه لغاية كده بعد زواج استمر 17 عاما، أنتم ليه بتعملوا فيها كده وبتشمتوا فيها، فاجأة المجتمع كله يقولها أنتي مطلقة، ليه الحكم علي البشر بالطريقة دي".