بالفيديو.. الدمرداش يودع "النهار"

27 نوفمبر 2018 - 09:48 ص

أعلن الإعلامي معتز الدمرداش بشكل رسمي رحيله عن برنامجه "آخر النهار" الذي يتم بثه على فضائية النهار خلال هذا الأسبوع.

وأكد "الدمرداش" أن ما تردد من أنباء عن رحيله من فضائية النهار صحيح، لافتًا إلى أنه سيرحل بصفة نهائية عن البرنامج، لكنه مستمر في القناة الفضائية لتقديم برنامج جديد أسبوعيًا علي نفس القناة مشيرًا إلى أنه سيبدأ في تقديم أولى حلقاته مع بداية العام الجديد 2019.

وقال: إن هذا الأسبوع هو الأخير له في تقديم البرنامج، مشيرًا إلى أن الإعلاميين محمود سعد وتامر أمين سيقدمان البرنامج بالتبادل.

وأشار إلى أن برنامجه الجديد اجتماعي وفني ورياضي، ولم يتم الاتفاق عن اسم البرنامج الجديد.



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