أبو حامد لـ"كبار العلماء": لا توجد وصية على عقولنا

27 نوفمبر 2018 - 09:48 ص

قال النائب البرلماني محمد أبو حامد إن هيئة كبار علماء الأزهر تفتعل معارك وهمية لابتزاز مشاعر المواطنين.

وكتب أبو حامد على حسابه على "تويتر": " إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر افتعال معارك وصراعات وهمية وابتزاز مشاعر المواطنين الدينية لن يوقف مطالبتنا لكم بالقيام بواجبكم نحو تطوير حقيقي للخطاب الديني ومواجهة حقيقية للأفكار المتطرفة واللاعقلانية واللإنسانية الموجودة في المناهج الدينية".

ووجه رسالة من خلال حسابه قائلاً: "إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر لن نقبل وصية دينية على عقولنا من أحد كائناً من كان" .

وأضاف أن الله عز و جل هو من يحفظ الدين و يحرسه قال تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ).

يذكر أن أبو حامد كان قد وصف في تدوينات سابقة الإمام الأكبر وشيخ الأزهر أحمد الطيب بأنه "موظف عمومي".

وكتب وقتها عقب حديث الطيب عن دور ومكانة السنة في التشريع الإسلامي في مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي أن مؤسسة الأزهر يجب عليها القيام بواجبات وتطوير الخطاب الديني، ولن يتحقق ذلك إلا بالإلزام القانوني.

وأوضح أن قيام مؤسسة الأزهر وشيخها بما يجب عليهما من واجبات تجاه الخطاب الديني وتطويره ومواجهة التطرف الفكري لن يتحقق إلا بالإلزام القانوني.. شيخ الأزهر موظف عمومي".

وأضاف أنه يجب أن تكون له وظائف محددة وملزمة لا تخضع لفكرة مدى الاستجابة الشخصية، وإنما تكون التزام قانوني تجاه الوظيفة التي يشغلها.